شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف خطوات التأكد من صحة فاتورة الكهرباء قبل سدادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصح الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بضرورة مراجعة المواطنين بفاتورة الكهرباء والتأكد من صحتها قبل سداد الفاتورة من خلال خطوات بسيطة.

يرصد ”الخليج 365” أهم الخطوات التى يجب اتباعها للتأكد من صحة فاتورة استهلاك الكهرباء قبل سدادها، لتجنب الوقوع فى أخطاء الفواتير.

1-مراجعة خانة مطلوب سداده الموجودة أسفل فاتورة الاستهلاك ومطابقتها بقيمة الفاتورة التى تسبقها فإذا كانت متقاربة منها وفقا للأسعار الجديدة تكون الفاتورة سليمة.

2- إذا تم ملاحظة أن قيمة الفاتورة مبالغ فيها ولا تعبر عن الاستهلاك الفعلى، قم بقراءة عدد الكيلو وات ساعة الموجد منتصف الفاتورة فى الجزء الأيمن.

3- يجب مراجعة خانة القراءة الحالية والسابقة الموجودة أعلى فاتورة الاستهلاك من الجزء الأيمن، ومقارنتها بالقراءة الموجودة بالعداد.

4- احسب فاتورة الاستهلاك قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة.

5- إذا كانت القراءة الموجودة فى خانة "حالية" المكتوبة بالفاتورة أكثر من القراءة الموجودة بالعداد لا تسدد الفاتورة، وسجل شكوى على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم 121.

6- أو توجه لشركة الكهرباء التابع لها وسجل شكوى بعدم مطابقة فاتورة الاستهلاك بالقراءة الموجودة بالعداد ليتم تصحيح الخطأ وسداد القيمة الفعلية لفاتورة الاستهلاك.

فيما يلي اسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020/2021 ، والتى سيتم تطبيقها بدأ من يوليو القادم، وهى كالآتي:

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1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 38 قرش بدلا من 30 قرش )

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 48 قرش بدلا 40 قرش )

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 65 قرش بدلا من 50 قرشًا )

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 96 حط قرش بدلا من 82 قرشًا)

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 118 قرش بدلا من 100 قرشًا)

6- الشريحة السادسة من صفر الى 651 كليو وات ( 140 قرش)

7- الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (118قرشًا).

8- من صفر لأكثر من 1000 (145 قرش)