شكرا لقرائتكم خبر عن 12 طلب مناقشة عامة أمام مجلس النواب.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحدد طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة ، مقدمة يحدد مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد موعد مناقشة طلب مناقشة مقدمة من النواب يطالبون فيها توضيح الحكومة لسياستها بشأن عدد من القضايا والمشاكل، ومن المقرر أن يقوم المجلس بتفويض مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشتها، وهى تشمل الآتى:..

1-طلب مقدم من العضو بدوى عبد اللطيف هلال وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة

2- طلب مقدم من العضو بدوى عبد اللطيف هلال وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الزيادة السنوية غير المبررة لمصروفات المدارس الخاصة

3-طلب مقدم من العضو سعيد حساسين وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن رعاية العمالة الموسمية في ظل الظروف الراهنة وعدم الاكتفاء بصرف 500 جنيه لمرة واحدة

4-طلب مقدم من العضو سعيد حساسين وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حماية نهر النيل من التلوث

5-طلب مقدم من العضو بسام فليفل وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الوحدات الصحية بالأطباء والأجهزة الطبية لتطبيق منظومة التأمين الصحي وخاصة بمحافظة الدقهلية

6- طلب مقدم من العضو محمد حبيب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن استكمال توصيل الصرف الصحي لجميع قرى مصر وخاصة قرى مركز أبوكبير

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7-طلب مقدم من العضو محمد حبيب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة أجور التمريض فى المستشفيات العامة والمركزية والجامعية

8- طلب مقدم من العضو محمد حبيب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن ازدواج الطرق وخاصة طريق أبو كبير/الزقازيق

9- طلب مقدم من العضو محمد حبيب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن عمل مصارف الأمطار بجميع الطرق المعدة للرصف داخل المدن الجديدة

10-طلب مقدم من العضو أشرف عمارة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة وتحسين خدمة الجمع السكني للقمامة وخاصة بمحافظة الاسماعيلية

11- طلب مقدم من العضو أشرف عمارة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إنهاء مشروعات الصرف الصحي وخاصة بمحافظة الاسماعيلية

12-طلب مقدم من العضو برديس سيف الدين عمران وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تغطية شبكات المحمول لجميع محافظات الجمهورية وخاصة محافظة الوادي الجديد