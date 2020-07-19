تعرف على كيفية احتساب مقابل التصالح حال تعدد مخالفات البناء

ونستعرض كيفية احتساب مقابل التصالح فى حال تعدد المخالفة على المبنى الواحد، ومتى يتم تحصيل مقابل التصالح، وهل يجوز أن يتم تحصيل مقابل التصالح على أقساط.

كيف يتم حساب مقابل التصالح وتقنين الأوضاع اذا تعددت المخالفات المبنى الواحد؟

إذا تعددت المخالفات بالمبنى الواحد، يتم حساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل مخالفة على حدة بحسب نوع كل مخالفة مقابل النسب الواردة من المادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون، وفي حالة اقتران مخالفة تغيير للاستخدام مع مخالفة أخرى على ذات المسطح يتم احتساب قيمة كل المخالفة على حده على ألا يزيد إجمالي القيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لذات المتر المسطح عن 2000 جنيه.

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متى يتم تحصيل مقابل التصالح؟

طبقا للائحة التنفيذية للقانون يتم تحصيل مقابل التصالح بعد موافقة اللجنة الفنية على التصالح واحتساب قيمة إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع إخطار ذوى الشأن بالسداد.

هل يمكن تقسيط المبلغ المطلوب التصالح على المخالفات؟

طبقا للمادة الخامسة من القانون والمادة 11 من اللائحة التنفيذية يجوز أداء مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات، على أن يتم سداد مقدم تقسيط بمبلغ 25% على الأقل من القيمة الإجمالية مقابل التصالح في خلال ستين يوما من تاريخ موافقة اللجنة على الطلب، وفي حال تأخر سداد أي قسط من الأقساط عن المدة ثلاث سنوات يتم رفض طلب التصالح وفي جميع الأحوال لا يجوز إصدار قرار بقبول التصالح إلا بعد سداد كافة اقساط.