شكرا لقرائتكم خبر عن الطرق شريان حياة.. 1.25 مليار لإنهاء 16 مشروع بالعام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولى الحكومة أولوية كبرى لقطاع الطرق والكبارى تحت رعاية القيادة السياسية، من خلال تطويره وتحسين كفاءتها النهوض بإنتاجية وتأثيراتها الإيجابية علي أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى وعلى قدرتها التنافسية والنفاذ للأسواق، انطلاقاً من أهمية شبكات النقل بكافة أنواعها بمثابة شرايين الحياة الاقتصادية، حيث يتم من خلالها الربط بين مراكز الإنتاج وأسواق الاستهلاك وتمكين مواقع الإنتاج من الحصول على متطلباتها من الخامات ومستلزمات التشغيل.

وفى هذا الصدد، نستعرض تفاصيل مشروعات الطرق المستهدف نهوها خلال العام الجاري 2021/2022 في ضوء خطة الحكومة، حيث من المتوقع نهو16مشروعا بأطوال مختلفة باستثمارات قدرها 1.25 مليار جنية وأبرزها :

1- إنشاء طريق برنيس / حلايب بمحافظة البحر الاحمر.

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2- إنشاء وصلة طهطا للربط مع الطريق الصحراوي بمحافظة سوهاج.

3- إزدواج طريق المنصورة / طناح / دكرنس / المطرية بمحافظة الدقهلية.

4- ازدواج طريق القناطر الخيرية / الخطاطبة / التوفيقية بمحافظة البحيرة.

5- ازدواج طريق القنطرة / الصالحية / فاقوس / ابو كبير / هيها / الزقازيق بمحافظة الشرقية