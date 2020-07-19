شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع هلال ذو الحجة غدًا.. وعيد الأضحى الجمعة 31 يوليو فلكيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران غدًا الاثنين 29 من ذو القعدة لعام 1441 هجريا الموافق 20 يوليو وهو يوم الرؤية.

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وتستعد دار الإفتاء بالتنسيق مع المعهد القومى للبحوث الفلكية، وهيئة المساحة، لاستطلاع الهلال غدًا وهو يوم الرؤية، لإعلان الرؤية الشرعية وتحديد أول أيام ذو الحجة وموعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك.

ووفقا للحسابات فإن عدة شهر ذو القعدة 30 يومًا، ليكون يوم الثلاثاء 21 يوليو هو آخر أيام شهر ذو القعدة، و من المتوقع فلكيًا أن يكون يوم الأربعاء 22 يوليو أول أيام ذو الحجة، وبذلك يكون يوم الخميس 30 يوليو وقفة عرفات، والجمعة 31 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك .