التموين: مد مخازن شركات الوزارة بالسلع الغذائية لصرفها لأصحاب البطاقات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار مد مخازن الشركات التابعة للوزارة بالسلع والمنتجات الغذائية لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر يوليو الجاري بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، بجانب أيضا توفير كافة السلع ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية طوال الوقت لتلبية احتيجات المواطنين وكان الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن منح الحكومة، الطبقة الأكثر احتياجاً أولوية لإضافتها بالمنظومة، وتم بالفعل إضافة نحو مليون مولود جديد من الفئات الأكثر احتياجاً مثل الفئات البسيطة كالمعاشات وتكافل وكرامة والمرأة المعيلة لافتا الى ، إتاحة السجل التجاري للشركات إلكترونياً على نهاية أغسطس أو سبتمبر من خلال إجراءات إلكترونية للشركات تمكنها من استصدار السجل عبر الإنترنت، وذلك في إطار التحول الرقمي للحكومة لكافة الأعمال سواء للتموين أو للتجارة الداخلية، مضيفا: "الزحمة في السجل التجاري أصبحت في خبر"



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