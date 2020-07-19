شكرا لقرائتكم خبر عن 400 ألف سائح بيلاروسى زاروا مصر فى 2019.. اعرف أهمية السياحة البيلاروسية لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر السوق البلاروسى من الاسواق السياحية الواعدة بالنسبة لمصر، حيث بدأت الاعداد خلال السنوات الماضية تتزايد بكثافة وتعد مصر من أهم المقاصد السياحية التى يختارها البيلاروسيين كوجهة سياحية أولى.

وخلال العام 2019 زار مصر وفقا للإحصائيات الرسمية حوالى 400 ألف بيلاروسى، ومنذ استئناف الحركة السياحية لمصر فى أول يوليو وصل إلى مدينتى شرم الشيخ والغردقة من دولة بيلاروسيا 19 رحلة طيران من بينهم 10 رحلات إلى شرم الشيخ، و9 رحلات إلى الغردقة. ويقوم الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار بزيارة رسمية إلى بيلاروسيا لبحث تنشيط الحركة بين البلدين.

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وهذه الزيارة تعتبر أول زيارة لوزير سياحة مصرى لبيلاروسيا، حيث عقد عدد من اللقاءات الرسمية مع وزير السياحة ووزير الرياضة فى بيلاروسيا لتحفيز الحركة السياحية، كما ألتقى بمنظمى الرحلات واستمع إلى مقترحاتهم فى هذا الاطار. وتحدث الوزير البيلاروسى عن علاقات الصداقة الوطيدة التى تربط بين البلدين على المستوى السياسى والثقافى والسياحى.

وأشار إلى رغبة بلاده فى توطيد العلاقات فى مجال السياحة بصورة أكبر وعلى أعلى مستوى. وأكد وزير السياحة والآثار خلال لقاءاته على أن العلاقات الثنائية بين مصر وبيلاروسيا متميزة فى مجال السياحة لاسيما أن مصر وبيلاروسيا لديهما مقومات سياحية متفردة، مؤكدا على أن السياحة لها دور كبير فى تعزيز التقارب بين الشعوب وزيادة التواصل الثقافى والاجتماعى بينهم، مشيرا إلى حرصه على وجود تمثيل للاتحاد والغرف السياحية ضمن الوفد المصرى حتى تكون فرصة للتعرف على نظرائهم فى بيلاروسيا ويكون التعاون مثمر ومستمر. كما استعرض المنهج والسياسة التى اتبعتها مصر لعودة السياحة حيث بدأت تدريجيا بعودة السياحة الداخلية بنسبة إشغال 25 % من الطاقة الاستيعابية للفنادق خلال شهر مايو الماضى، ثم تم زيادة هذه النسبة لتكون 50% خلال شهر يونيو الماضى، واعتبارا من أول يوليو الجارى تم استئناف السياحة الخارجية الوافدة إلى مصر فى ثلاث محافظات سياحية ساحلية هم البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح كمرحلة أولى، حيث تتمتع هذه المحافظات بكثافة سكانية قليلة ونسب إصابة تكاد تكون منعدمة.