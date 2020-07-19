شكرا لقرائتكم خبر عن بدء «معركة الطعون» فى «الشيوخ» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تلقى الطعون الانتخابية من المرشحين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك وفقًا للمواعيد التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن القضاء الإدارى وفقًا لاختصاصه بنظر طعون المستبعدين من خوض انتخابات مجلس الشيوخ مقرر له تلقى تلك الطعون أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلة، على أن يفصل فيها خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة 22 و23 و24 يوليو، وذلك تمهيدًا لإعلان القوائم النهائية للمرشحين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ يوم الأحد الموافق 26 يوليو، وهى الانتخابات المزمع إجراؤها فى 9 أغسطس المقبل.

ومع إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، حصلت «المصرى اليوم» على القوائم الأربع للقائمة الوطنية «من أجل مصر» التى تضم 11 حزبا سياسيا، مستقبل وطن، وحجز فى القائمة 59 مقعدا، الشعب الجمهورى 10 مقاعد، حماة وطن 10 مقاعد، الوفد 6 مقاعد، التجمع مقعدا واحدا، الحركة الوطنية مقعدين، الإصلاح والتنمية 3، المؤتمر مقعدا واحدا، الحرية المصرى مقعدا واحدا، المصرى الديمقراطى 3 مقاعد، مصر الحديثة مقعدا واحدا، فيما كان لحزب مستقبل وطن الغالبية أيضا فى المقاعد الفردية، حيث يترشح عنه 93 مرشحًا على مستوى الجمهورية من إجمالى 100 مقعد.

وقال المستشار ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد، ومرشحه فى قائمة من أجل مصر، إن الوفد سيترشح على 10 محافظات، وإن الحزب مستعد بشكل كامل لانتخابات مجلس الشيوخ، وهناك تنسيق دائم بين جميع مؤسساته ولجانه فى المحافظات خلال العملية الانتخابية، وذلك لإعلاء المصلحة الوطنية.

وأوضح المهندس محمد فرج، أمين العمل الجماهيرى بحزب التجمع، أن الحزب دفع فى انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية بمرشح واحد، منصور عبدالغنى، عضو اللجنة المركزية للحزب عن دائرة محافظة الشرقية.

وأضاف، لـ«المصرى اليوم»، أن الحزب سيخوض الانتخابات بـ3 مرشحين فى القائمة الوطنية، حيث دفع بفريدة النقاش عن محافظة القاهرة، وعمرو عزت عن محافظة الجيزة فى قائمة الصعيد، وأحمد شعبان عن محافظة الإسكندرية ضمن قائمة غرب الدلتا.

وقال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الحزب لن يتأخر فى التنسيق مع الأحزاب الأخرى على المقاعد الفردية فى مجلس الشيوخ، مشيراً إلى أن هناك توافقاً مبدئياً بين أحزاب تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر، على التنسيق على المقاعد الفردية قدر المستطاع، إلا أن الأمر لا يمكن تنفيذه بالشكل المأمول، نظراً لوجود مرشحين لأكثر من حزب داخل التحالف فى الدائرة نفسها، وهو الأمر الذى ربما يصعب من خلاله تنازل أحدهم للآخر، مشيراً إلى أن الحزب أعلن عن ترشّح 3 من قياداتهم على المقاعد الفردية.

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وكشف النائب محمد بدراوى، رئيس لجنة الانتخابات بحزب الحركة الوطنية، عن أسماء مرشحى الحزب فى انتخابات مجلس الشيوخ، سواء فى القائمة أو على مستوى الدوائر الفردية فى المحافظات، مشيراً إلى أن الحزب له مرشحان فى قائمة «من أجل مصر» هما محمد عزمى، أمين شباب الحزب، وهانى العسال، عضو المكتب السياسى للحزب، منوهاً بأن الحزب فى انتظار زيادة مقعد له فى هذه القائمة، خلال اللحظات الأخيرة. من جانبه، قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن 7 مرشحين تقدّموا باسم الحزب على المقاعد الفردية، واستكملوا أوراقهم خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أن الحزب يستعد جيداً لمعركة مجلس الشيوخ، ويقف إلى جانب الدولة، والقائمة الوطنية.

فى سياق متصل، قرر المجلس الرئاسى لحزب المحافظين عدم المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ، وجاء فى بيان أصدره، أمس، أنه بعد الاطلاع على تقرير اللجنة الدائمة للانتخابات بالحزب، والذى جاء فيه أن عددا من مرشحى الحزب على قوائم شرق وغرب الدلتا قد تعرضوا للتعنت والمضايقات والعرقلة، أثناء تقديمهم أوراق الترشح والكشف الطبى، رغم التزامهم الكامل بالقرارات والتعليمات التى أعلنت عنها اللجنة العليا للانتخابات، وعليه قرر الحزب عدم خوض انتخابات مجلس الشيوخ.