شكرا لقرائتكم خبر عن "العربية" تنشر صورًا لحشود عسكرية لمليشيات وكتائب الوفاق الليبية قرب سرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت قناة العربية، صورا تخص عملية التحشيد العسكرى للميليشيات والكتائب التى تتبع الوفاق بالقرب من مدينة سرت.













يذكر أن الجيش الوطنى الليبى، قد أكد على استعداده الكامل للتصدى لأى هجوم من المليشيات التابعة لحكومة الوفاق، حال الاقتراب من سرت.

وفيما أكد محلل سياسى ليبى، أن أردوغان "أحمق"، وأنه سيحاول اقتحام سرت، مشددا على ان الجيش الوطنى الليبى سيلقنه درسا قاسيا حال الاقتراب من سرت.