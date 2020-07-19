شكرا لقرائتكم خبر عن خاص لتلفزيون الخليج 365.. لحظة اصطدام جمل بسيارة ملاكى على كورنيش إمبابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت الفقرة الرئيسية اليومية لتلفزيون الخليج 365، قصة جديدة بفيديو حصرى لوفاة جمل بعد محاولة الهروب من مصيره بالذبح على كورنيش إمبابة، ليلقى مصرعه بطريقة أخرى بعد اصطدامه بسيارة ملاكى.

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وأوضح الفيديو الذى عرضه تلفزيون الخليج 365، قيام الجمل بالهروب من مجزر على حد قول الأهالى، بالطريق العام على كورنيش إمبابة، ليصطدم بسارة ملاكى في مشهد نادراً ما تسجله الكاميرات، ما دعى بعض أهالى المنطقة بالمسارعة في ذبح الجمل وشحنه للمذبح قبل وفاته متأثراً باصطدامه بإحدى السيارات.



