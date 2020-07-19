أخبار × 24 ساعة.. تراجع إصابات كورونا.. الصحة: 698 إصابة جديدة بالفيروس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وزيرة الصحة: إشغال محافظة القاهرة لأجهزة التنفس قلت من 97% لـ20% خلال أسبوع الصحة: ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا لـ27868 وخروجهم من المستشفيات تراجع الإصابات لليوم الثانى.. الصحة: 698 إصابة جديدة بكورونا و63 وفاة لجنة مكافحة كورونا: تخطينا مرحلة ذروة الفيروس.. وحدوث موجة ثانية قيد الدراسة التعليم تعتمد نسبة النجاح فى عينة الأحياء للثانوية العامة بنسبة نجاح 92.4% وزيرة الهجرة ردا على منتقديها بسبب صورتها مع البابا: لو حضراتكم فاضيين أحنا ورانا شغل لجان الثانوية العامة تتسلم كراسات إجابة بوكليت الوطنية من الطلاب غدا وزير التعليم يعتمد نتيجة العينة العشوائية لمادتى الرياضيات التطبيقية بنسبة نجاح 87% الصحة: ارتفاع نسب الشفاء من كورونا بالمستشفيات لـ 31.5% لأول مرة البابا تواضروس الثانى ينفى إصابته بفيروس كورونا البابا تواضروس فى خطاب لكنائس أمريكا: "قطعنا علاقتنا بالكاهن المشلوح" انفوجراف..الصحة تقدم نصائح هامة لرضاعة طبيعية آمنة حال إصابة الأم بكورونا وزيرة التخطيط تناقش مشروع قانون التخطيط العام للدولة البرلمان غدا التعليم العالى: التصديق على القانون الجديد لتنظيم البعثات بعد 60 عاما على القديم Advertisements الصحة: الشائعات والمعلومات المغلوطة وراء الخوف من وصم الإصابة بكورونا استعدادات 486 مجزر لحوم لاستقبال أضاحى العيد × 13 معلومات التموين: إنشاء مناطق لوجستية ومراكز تجارية فى جنوب سيناء قريبا.. صور التموين: صرف 70 % من مقررات شهر يوليو حتى الآن القوى العاملة: ننسق مع قنصليتنا لإنهاء إجراءات دفن جثمان مصري توفى بالكويت وزير الزراعة: مليار و600 مليون حجم تمويل مشروع البتلو حتى الآن..فيديو "التضامن" تبدأ صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج تكافل غدا وزيرة البيئة: فيروس كورونا أكد لنا أن صحة البشر نابعة من صحة كوكب الأرض وزير النقل: محطات المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو جاهزة للافتتاح للجمهور غرفة عمليات الثانوية الازهرية: 32 مخالفة غش وإلغاء ندب بامتحان التاريخ الأوقاف: 50 ألف جنيه مكافأة لأوقاف القاهرة لجهودها فى مشروع صكوك أضاحي الأوقاف تعلن مواعيد المقابلة الشخصية للمجموعة الأولى من المتقدمين للعمل بالوزارة تعرف على مبادرة التضامن "حياة كريمة بلا أمية" فى القرى الأكثر احتياجا

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