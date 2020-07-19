شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: لجان بيطرية بأسواق وشوادر بيع المواشى للكشف عن الأضحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حالة الطوارئ بـ27 مديرية للطب البيطرية، وتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على اسواق بيع الماشية الحية والاغنام والماعز للتأكد من خلوها من الامراض التى تمنع بيعها كضحية، وحملات بأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم، لضمان وصول غذاء آمن وصحى للمواطنين، قبل حلول عيد الاضحى المبارك، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومتابعة تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجاتها خاصة المفروم، مع الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات.

وبذات الخدمات البيطرية، وقطاع الثروة الحيوانية، ومديريات الطب البيطرى بتشكيل لجان رقابية من قبل مديريات الطب البيطرى بالتنسيق مع المحافظين على اسواق وشوادر بيع الماشية الحية والاغنام والماعز للتأكد من خلوها من الامراض التى تمنع بيعها كضحية وعدم تلاعب التجار، مؤكدا أن هناك طبيب بيطرى متخصصة بكل سوق للكشف عن الماشية وأن تكون الماشية مرقمة ومسجلة ومحصنة حتى يتم السماح للمربى بالدخول لبيع ماشيته.

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قال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ "الخليج 365 "، إن هناك رقابة مكثفة على اسواق ومحلات بيع اللحوم قبل عيد الاضحى، وتكثيف اعداد اللجان البيطرية لدول العالم المختلفة، لتنويع مصادر استيراد اللحوم ومنتجاتها، لافتا الى أن المحاجر البيطرية تعمل كصمام امان للبلاد يمنع تسرب اية امراض الى الداخل، تعمل الهيئة على ضبط اجراءات استيراد الحيوانات وعلى تشديد عمليات الفحص فى المحاجر البيطرية بجميع معابر ومنافذ البلاد، وذلك حرصا على توفير البروتين الحيوانى وسد الفجوة الغذائية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء.

وذكر تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن هناك حملات بيطرية مكثفة حاليا على محلات عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتحرير المحاضر حال ثبوت عدم صلاحيتها، قبل بيعها للمواطنين، بالتنسيق مع المحليات وجهاز الشرطة والصحة والتموين، مؤكدا أن الحملات تشمل الأسواق المفتوحة ومحلات الجزارة لضبط المخالفين، ومتابعة تداول المنتجات الحيوانية بالأسواق، لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمى، ومتابعة الثلاجات وأماكن عرض وتداول المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيوانى، وعمل لجان رقابية من قبل مديريات الطب البيطرى بالتنسيق مع المحافظين على اسواق وشوادر بيع الماشية الحية والاغنام والماعز للتأكد من خلوها من الامراض.