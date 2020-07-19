شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19/7/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأحد ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.



أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 3:24 ص

توقيت صلاة الظهر 12:01 ص

ميعاد صلاة العصر 3:38

موعد صلاة المغرب 6:57

ميعاد صلاة العشاء 8:26

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 3:24 ص

توقيت صلاة الظهر 12:06

موعد صلاة العصر 3:45

توقيت صلاة المغرب 7:04 م

موعد صلاة العشاء 8:36 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 3:18

توقيت صلاة الظهر 11:57 م

موعد صلاة العصر 3:35 م

ميعاد صلاة المغرب 54: 6 م

توقيت صلاة العشاء 8:24 م

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 3:20 ص

توقيت صلاة الظهر 11:49

موعد صلاة العصر 3:21

توقيت صلاة المغرب 6:41 م

موعد صلاة العشاء 8:07 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 3:35 ص

توقيت صلاة الظهر 11:55 ص

موعد صلاة العصر 3:20 م

توقيت صلاة المغرب 6:42 م

موعد صلاة العشاء 8:04



ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

مكة

موعد صلاة الفجر 4:18 ص

توقيت صلاة الظهر 12:27 م

موعد صلاة العصر 3:42 م

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موعد صلاة المغرب 7:08 م

ميعاد صلاة العشاء 8:26 م

المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 4:09 ص

توقيت صلاة الظهر 12:27 م

موعد صلاة العصر 3:51 م

موعد صلاة المغرب 7:16 م

توقيت صلاة العشاء 8:35 م

الرياض

موعد صلاة الفجر 3:41 ص

توقيت صلاة الظهر 11:59 ص

موعد صلاة العصر 3:23 م

ميعاد صلاة المغرب 6:48 م

موعد صلاة العشاء 8:07 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 3:11

توقيت صلاة الظهر 11:46 م

ميعاد صلاة العصر 3:22 م

موعد صلاة المغرب 6:42

موعد صلاة العشاء 8:09 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 4:11 ص

توقيت صلاة الظهر 12:29 م

موعد صلاة العصر 3:52 م

توقيت صلاة المغرب 7:13 م

موعد صلاة العشاء 8:36 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 3:40 ص

توقيت صلاة الظهر 12:34 م

موعد صلاة العصر 4:19 م

توقيت صلاة المغرب 7:39 م

موعد صلاة العشاء 9:14

مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 3:20 ص

موعد صلاة الظهر 11:54 ص

ميعاد صلاة العصر 3:29 م

توقيت صلاة المغرب 6:48 م

مواقيت صلاة العشاء 8:17 م