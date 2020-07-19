ضبط والد عريس وصاحب فراشة بسبب تنظيم حفل زفاف بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، شخصين "مواطن بالمعاش– صاحب فراشة" بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية؛ لإقامة الأول حفل زفاف لنجله، مخالفاً بذلك قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا. كما تم ضبط أدوات الفراشة والإضاءة والسماعات الخاصة بالثاني. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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