مواهب الأوبرا تروي "حدوتة مصرية" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أقيمت مساء اليوم السبت، احتفالية "حدوتة مصرية" على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وأحيا الحفل كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبدالوهاب السيد وبقيادة المايسترو الدكتور محمد عبدالستار وتدريب الدكتورة داليا حسانين.

وقالت عبدالدايم إن وزارة الثقافة تواصل خطتها لرعاية النابغين الذين تزخر بهم الساحة الإبداعية.

وأضافت عبدالدايم: "تبني الموهوبين من النشء والشباب وتدريبهم بأساليب أكاديمية متخصصة يعمل على حفظ الهوية كما نجح فى توجيههم إلى اعتماد الفنون الجادة وسيلة لتحقيق الذات".

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وأشارت إلى أن الإقبال الكبير على المشاركة في فصول تنمية المواهب التي تم افتتاحها مؤخرًا يأتي محفزًا لتعميم التجربة في جميع المحافظات من خلال مختلف المواقع والمنشآت الثقافية.

وأكدت ضرورة الاهتمام بالبراعم الواعدة باعتبارهم عماد الوطن وأحد الركائز والدعائم الاساسية لبناء المستقبل والنواة لخلق جيل جديد يحمل راية الثقافة المصرية.

وحازت أصغر مطربة في مصر الطفلة سيليا محمد على إعجاب وانبهار الحضور بأدائها لأغنية تعرف تتكلم بلدي، واختتم الحفل بأوبريت الوطن الأكبر وأداه مجموعة سوليست الشباب ملوحين بعلم مصر.