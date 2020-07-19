قبل ساعات.. تفاصيل طرح وحدات سكنية جديدة في "سكن مصر" (فيديوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح أول إعلانات بيع الوحدات السكنية، غدا الأحد، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن ضمن المشروعات المطروحة للحجز، مشروع سكن مصر للإسكان المتوسط.

ويتواجد المشروع في 5 مدن بإجمالي 691 شقة: (أكتوبر الجديدة- المنيا الجديدة- غرب قنا- ناصر غرب أسيوط- القاهرة الجديدة)، كما تتراوح المساحات من 106 أمتار، وحتى 118 مترًا.

ويصل مقدم الحجز لشقق سكن مصر 40 ألف جنيه، بجانب مبلغ 500 جنيه كمصاريف للتسجيل (لا تُرد ولا تُسترد).