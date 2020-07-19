في 6 محافظات.. "السياحة": 31 فندقًا تتسلم شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، إنه تم تسلم 31 فندقًا في 6 محافظات؛ هي: البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر والقاهرة الكبرى ومطروح والسويس، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتَي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية.

وأضاف العاصي، بيان له اليوم السبت، أن ذلك جاء بعد التأكد من استيفائها كل ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية أن لجان الفحص المشتركة أقرت باستيفاء 5 فنادق بمحافظة البحر الأحمر، و12 فندقًا بمحافظة جنوب سيناء، و4 فنادق بمحافظة الأقصر.

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وتابع العاصي: "كما أقرت لجان الفحص باستيفاء 6 فنادق بالقاهرة الكبرى، و3 فنادق بمحافظة مطروح والساحل الشمالي، وفندق واحد بالعين السخنة بمحافظة السويس".

وأضاف العاصي أنه بعد حصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية، فقد وصل إجمالي عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة حتى الآن إلى 572 فندقًا بـ21 محافظة على مستوى الجمهورية، وتستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعًا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على الشهادة.

وتهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة، قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.