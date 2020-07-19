مصر | عاجل.. رئيس الهيئة الوطنية يعلن غلق باب الترشح لمجلس الشيوخ

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. رئيس الهيئة الوطنية يعلن غلق باب الترشح لمجلس الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، على قيام لجان متابعة سير العملية الانتخابية فى المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، بقفل باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ فى تمام الساعة الثانية ظهر اليوم السبت.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، ان حصيلة أيام الترشح الثمانية والتى بدأت من يوم 11 وحتى 18 يوليو الجارى وصلت إلى ٩١٢مرشحا، ويشمل هذا العدد المرشحين بالنظام الفردي والقائمة معا.

وأضاف رئيس الوطنية للانتخابات، بأن لجان فحص الطلبات والبت في صفات المرشحين تقوم بالمراجعة لتأكد من توافر شروط الترشح من واقع المستندات المقدمة، وتبت في مدى صحة انتماء كل مرشح في النظام الفردي إن كان من الأحزاب أو كونه مستقل، كما تفحص اللجنة المستندات المقدمة من كافة المترشحين الأصليين والاحتياطيين للقوائم.

وأشار إلى أن الهيئة، ستعلن غدا الأحد، القائمة المبدئية للمرشحين، من خلال قيام لجان المتابعة عقب انتهاء لجان الفحص بتعليق كشفين بطريقة ظاهرة أمام مقر الـ 27 محكمة ابتدائية، أحدهما مستقل بأسماء المرشحين بالنظام الفردي الذي قٌبلت أوراقهم متضمنا الرمز الانتخابي والانتماء الحزبي –إن وجد- أو كونه مستقلا، والثاني بأسماء القوائم التي ينتمي إليها المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم والرمز الانتخابي لكل قائمة، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة وهي الأحد والإثنين والثلاثاء، على أن تبدأ فى ذات الوقت مرحلة الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإداري.

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أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، عن انتهاء اليوم السابع من تلقى مستندات الترشح فى انتخابات عضوية مجلس الشيوخ فى الساعة الخامسة مساء اليوم الجمعة.

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وأكد رئيس الهيئة الوطنية، أن لجان متابعة سير العملية الانتخابية فى 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية تلقت اليوم الجمعة طلبات ٥٢ مرشحا، ليرتفع إجمالي عدد المرشحين في الأيام السبعة الماضية إلى ٧٣٤ مرشحا والذى يشمل عدد المرشحين بالنظام الفردي والقائمة معا.

وأضاف المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، أن لجان متابعة سير عملية الانتخابات، ستعلن غدا السبت في تمام الساعة الثانية ظهرا عن قفل باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، عقب انتهاء المدة القانونية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لتلقى طلبات الترشح، والمحددة وفق الجدول الزمنى بثماني أيام بدأت في 11 يوليو وانتهت في 18 يوليو.

وأوضح المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة ستعلن بعد غدا الأحد القائمة المبدئية وكشوف اسماء المرشحين لانتخابات عضوية مجلس الشيوخ، لنظام الفردي والقوائم، ويتزامن مع ذلك، فتح باب الطعون من المرشحين المستبعدين أو على المرشحين المقبولين أمام محاكم القضاء الإداري بالمحافظات خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء القادمة.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية، إلى أن قرار الهيئة رقم 42 لسنة 2020 بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية، وضع حد أقصى لما ينفقه المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ على الدعاية الانتخابية الخاصة بهم، وذلك أن يكون الحد الأقصى كل مرشح بالنظام الفردي مبلغ 500 ألف جنيه وفى حالة الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق مبلغ 200 ألف جنيه.

كما تضمن القرار أن يكون الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 15 مقعدا مليونان و500 ألف جنيه، وفى حالة الإعادة يكون الحد الأقصى مليون جنيه، وبالنسبة للقائمة المخصص لها 35 مقعدا فأن الحد الأقصى لسقف الدعاية مبلغ 5 ملايين جنيه وفى حالة الإعادة مليونين جنيه.

وأشار القرار إلى أنه يحق للمرشحين بالنظامين تلقى التبرعات، حيث يتم تمويل الدعاية الانتخابية من أموال المرشح الخاصة، وله ان يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري أو من الأحزاب المصرية بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب 5 % من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.