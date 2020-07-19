شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة العلمية لمكافحة «كورونا»: اللقاح المصري في مراحله الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا فى وزارة الصحة، فى تصريحات صحفية: «إننا مازلنا فى مرحلة الذروة، رغم تراجع عدد الإصابات، ولدينا توقعات باستمرار هذا التراجع فى أعداد الإصابات والوفيات»، مشيرًا إلى أن هذا التراجع نتيجة نجاح حملات التوعية بالإجراءات الاحترازية والوقائية التى تبنتها الدولة.

وأضاف: «هناك دراسات جارية الآن للتوصل إلى لقاح مصرى لعلاج الفيروس، وكان من المفترض أن تنتهى منذ أيام، ولكن هناك إجراءات إحصائية مازالت قيد الفحص، ونتطلع لنشر تلك الدراسات بالنشرات العلمية العالمية فور الانتهاء».

فى سياق متصل، أعلن الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إجراء العديد من التدخلات الجراحية الدقيقة والناجحة لإنقاذ عدد من مصابى الفيروس.

وقال الدكتور باسم عيسى، مدير معهد الأمراض المتوطنة والكبد، إن إحدى المريضات، وتبلغ من العمر 62 عامًا، ويُشتبه فى إصابتها بالفيروس، تبين أنها تعانى انسدادًا بالقناة المرارية، أدى إلى صدمة تسمُّمية، وهبوط حاد فى ضغط الدم، وارتفاع فى وظائف الكلى، كادت تودى بحياتها، وعلى الفور قام فريق طبى متميز بعمل منظار وتركيب دعامة بالقناة المرارية لتستقر الحالة، وتم حجزها بالرعاية المركزة للمتابعة على مدار الساعة.

وأوضح الدكتور وائل الدرندلى، مدير مستشفى المطرية التعليمى، أن جراحى المستشفى قاموا بعدة تدخلات جراحية، حيث تم إنقاذ مريض، يبلغ من العمر 40 سنة، يعانى «كورونا» وآلامًا شديدة بالصدر، وتم تشخيص الحالة بجلطة حادة بالشريان التاجى، وعلى الفور تم نقله إلى قسطرة القلب وتصوير الشرايين، وتبين وجود انسداد كامل بالشريان الأمامى الأيسر النازل، وتم عمل قسطرة علاجية، وتوسيع للشريان، وتركيب دعامتين، والمريض حالته مستقرة، وتم نقله إلى رعاية القلب لاستكمال العلاج.

وأوضح الدكتور عبدالفتاح حجازى، مدير مستشفى الساحل التعليمى، أنه تم إنقاذ مريضة، عمرها 65 عامًا، مصابة بالفيروس، وتعانى ارتفاعًا فى وظائف الكلى، نتيجة انسداد بحصوة فى الحالب الأيمن، وتم تفتيت الحصوة عن طريق منظار الحالب، وتركيب دعامتين بالحالبين.

وقال الدكتور أسامة البلكى، مدير مستشفى دمنهور التعليمى، إنه تم إجراء تدخل جراحى عاجل لإنقاذ مريض، يبلغ من العمر 67 سنة، مصاب بالفيروس، ويعانى قرحة معدة منفجرة، وعلى الفور تم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة، وتحضير المريض للعمليات، والتعامل مع القرحة وإصلاحها جراحيًا، والمريض الآن بالعناية المركزة، ويقوم فريق الجراحة بالمتابعة اليومية.

فيما أشار الدكتور أحمد عزالعرب، مدير مستشفى سوهاج التعليمى، إلى أن أطباء قسم النساء والتوليد قاموا بإجراء ثالث عملية قيصرية بالمستشفى، لأم مصابة بالفيروس، وحالة الأم والمولود مستقرة، وهما الآن تحت الرعاية والمتابعة على مدار الساعة. وواصلت مستشفيات العزل فى المحافظات، أمس، استقبال مصابى الفيروس، فيما سجل عدد منها خروج متعافين جدد.

فى بنى سويف، أعلنت مديرية الصحة تعافى 9 حالات جـــديدة من المصابين بمستشفى الفشن المركزى.

Advertisements

وأعلنت مديرية الصحة بالمنيا تسجيل 75 حالة إصابة جديدة، تم نقلها إلى مستشفيات العزل والحجر الصحى، وواصل الطاقم الطبى بمستشفى الحجر بملوى علاج 77 إصابة داخل أقسام العزل والرعاية الطبية.

وفى قنا، نجح الطاقم الطبى بقسم النساء والتوليد بمستشفى عزل قنا فى إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة، تبلغ من العمر 35 عامًا، مصابة بفيروس كورونا، وتمكن الفريق الطبى من التعامل مع المريضة، فى وقت قياسى، بعد دخولها بساعات قليلة.

وفى الأقصر، احتفل مستشفى عزل إسنا بتخطى حاجز الألف متعافٍ من المصابين بالفيروس، عقب الإعلان عن تعافى وخروج 26 حالة جديدة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 1002 حالة متعافٍ، بعد ثبوت سلبية عينة التحاليل التى أُجريت لهم وتلقى العلاج والرعاية الكاملة، بجانب تقديم الدعم النفسى لهم داخل المستشفى.