شكرا لقرائتكم خبر عن نصر سالم: «أردوغان آخره يفرقع صاروخ من البحر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء نصر سالم، أستاذ العلوم الاستراتيجية، إن هناك حالة ارتياح لدى الشعب في ليبيا بعد لقاء الرئيس عبدالفتاح السييسي بمشايخ القبائل.

وأضاف سالم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على صدى البلد، أن تركيا لو اجتمعت بكل ما تملك فإنها لن تقدر على النيل من ليبيا وشعبها، لأن روحهم المعنوية مرتفعة.

واشار إلى أن القبائل الليبية ستفرم أردوغان ولن ينفعه الشخص الذي باع بلده ووقع اتفاقات بلا شرعية من أجل البقاء على كرسي الحكم.

وأكد سالم أن لقاء مشايخ القبائل مع الرئيس السيسي رسالة لمن يحاول استعادة الملك العثماني العفن، لافتا إلى أن الأمم المتحدة لا يمكن أن تحمى أردوغان المحتل الساعي لعودة الإمبراطورية العثمانية.

وأضاف: «آخر أردوغان فرقعة كام صاروخ من البحر، أو إطلاق عدد من الطائرات المسيرة»، مؤكدا أنه حال اشتعال الحرب فإن المرتزقة السوريين سيرفعون الراية البيضاء ويعلنون الاستسلام.

وأوضح أنه يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الليبي المحترم الأبي ضد الغزاة الأتراك.

Advertisements