شكرا لقرائتكم خبر عن وسيم السيسي: إثيوبيا خططت لبناء سد من 700 سنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور وسيم السيسي، الباحث في علوم المصريات، إن نهر النيل حياة للمصريين وهو بداية الحياة لمصر وبدونه لا يمكن أن تكون هناك حياة في مصر، موضحا أن مصر القديمة اعتبرت أن نهر النيل يأتي من السماء وأنه رجل ضخم مثل الأبوين لا تستطيع العيش من غيرهم.

وأضاف السيسى، في مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي» على قناة القاهرة والناس، أن مصر فطنت إلى أهمية منابع النيل بسبب النهضة التي حققتها بفضله لذلك أرسلت حاميات وقت الهكسوس للنوبة وكانت في معارك لحماية نهر النيل.

وتابع: «إثيوبيا كانت عايزة تعمل سد من 700 سنة، ووجدوا عملية تجويع مصر في الميه، وهما عندهم هوس بمياه النيل، ومن 700 سنة كانوا عايزين يعملوا سدود على نهر النيل بتحريض من إسبانيا اللى كانت بتساعدهم، والبابا كان من إسبانيا وبيساعدهم ولكن مات قبل تنفيذ المخطط».

واستكمل: «الإمبراطورية المصرية قديما امتدت إلى ما بين النهرين شمالا، وإثيوبيا كانت تبعنا وجزء من الدولة المصرية الفرعونية في الأسرة الـ18، وفي عهد حتشبسوت كانت ترسل القافلات ضمن الإمبراطورية المصرية».