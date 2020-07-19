شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع قاعة تصوير «فوتوسيشن» على طريق طنطا - كفر الزيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، السبت، حملة مسائية مكبرة لإزالة الاشغالات على طريق طنطا كفر الزيات الزراعي، للتصدي لظاهرة الاشغالات واحتلال الطريق.

وقال المحافظ إن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع قاعة تصوير «فوتوسيشن»، وتحرير محضر ضد صاحبها لمخالفته، ضمن الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع التجمعات، لما تمثله من خطورة في زيادة إنتشار عدوى كورونا.

وأكد محافظ الغربية استمرار تكثيف حملات المتابعة اليومية لإزالة الإشغالات والتعديات في الطرق العامة والميادين، والقضاء على ظاهرة انتشار الباعة الجائلين، وتطبيق القانون بحسم وحزم، تجنبا للفوضى والعشوائية.