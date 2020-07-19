شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء جميع المرشحين لـ«فردي الشيوخ» في البحيرة.. 50% حزبيين ومثلهم مستقلين (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت «المصرى اليوم» على أسماء جميع المرشحين المحتملين للمقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ، الذين تقدموا بأوراقهم إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات في البحيرة، برئاسة المستشار صادق بلال رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، والذين وصل عددهم إلى 46 مرشحًا بينهم 23 مرشحين للأحزاب مثلهم مستقلين، ويتنافسون على 7 مقاعد.

ويرتفع بذلك عدد المتقدمين للترشح إلى 46 مرشحًا بينهم 23 يمثلون 9 أحزاب وكان أعلى الأحزاب تمثيلاً للمرشحين هو حزب مستقبل وطن بعدد 7 مرشحين، ثم حزبى النور وحماة الوطن بعدد 4 مرشحين لكل منهما، ثم حزب الوفد بعدد 3 مرشحين، كما تقدمت 5 أحزاب بمرشح وحيد لكل منهم، بالإضافة إلى 23 مرشحًا مستقلاً.

وتقدم 7 مرشحين عن حزب مستقبل وطن وهم: الدكتور عيد على مهدى بلبع، وأحمد محمد عبدالرحمن قرقورة، وعادل حسن ابو الفتح الطنيخى، ومحمد حميدة على البنا، ومحمد سعد زكى الشلمة، وأمين جابر محمود الصيرفى، والسيد سيد أحمد محمود القفاص، كما تقدم 4 مرشحين عن حزب النور وهم: عبد الرسول عبد الهادى عبد الرسول طبلية، وأشرف محمود محارب إدريس، وإسلام أحمد على حامد على المغربى، ومحمود محمد طه على غلاب.

وتقدم عن حزب حماة الوطن 4 مرشحين وهم: شعبان جلال شعبان قطب، وماهر رجب إبراهيم محمد الحنش، وهناء فتح الإله عبد الغفار عبد الرحمن، ومسعود عبد القادر إبراهيم يونس، كما تقدم عن حزب الوفد 3 مرشحين وهم: محمد كمال أمين خليل، وياسر توفيق عبد الحميد القلتاوى، وعمر عيسوى عبد الرؤوف عرفات،

وتقدمت عدة أحزاب بمرشح وحيد لكل منها كما يلى: جلال سعد حسن حسن، عن حزب الريادة، ، وعمر رمضان هيبة، عن حزب المصريين، وحازم توفيق محمد حسن، عن حزب مصر المستقبل، ونهلة عبد الونيس عبد الزين قاسم، عن حزب المؤتمر، ومحمود ربيع شعبان الحناوى عن حزب المحافظين.

وتقدم 23 مرشحًا محتملاً لخوض الانتخابات مستقلين وهم: عصام السيد على محمود الصعيدى، وتهانى عبد العظيم عبد الله الشيخ، وأشرف بشير فتح الله عبد المجيد، ومحمد محمد عفيفى عوض، وماجدة حسن عبد الهادى جلاله، ورجب محمد محمود على دراز، وياسمين فكرى سامى زنباع، وسامى صبحى عبدالحميد فرحات، ومصطفى كامل حسن سلمان، ومنشاوى غانم محمد جابر، ونبيلة على عطية عوض، وهدى عطية على سلامة، ومحمد إبراهيم على الجندى، ومها عبد المنعم على حسن التحفة، ومدحت يحيى على غازى، و محمد أحمد محمد عشيبة، وفايز عبد المنعم خضرجى خليل السقعان، وهشام على أحمد أبو رية، وصفاء محمد مصطفى الحفناوى، وقاسم مصطفى محمد شعلان، وعطية عبد الفتاح خضر شاهين، وطه زكريا عبد الجواد الشهاوى، وأسامة رمضان عبيد عبد الله.

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