شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الترنيدات.. واقعة اغتصاب الساحل الشمالى تهز تويتر.. وياسمين والعوضى يتصدران إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم "تلفزيون الخليج 365"، موجزا جديدا لأهم الترنيدات التي شغلت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على مدار اليوم، والذي أعده الزميل تامر إمام وقدمته الزميلة حور محمد.

وألقى الموجز الضوء على واقعة الاغتصاب التي حدثت في الساحل الشمالي التي كانت البطل الرئيسي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وظهر هاشتاج يحمل اسم المتهم ليتصدر الترنيد فورا.

القصة وفقا لما قالته الضحية، تعود تفاصيلها لعام 2018، حينما تعرفت الفتاة على الشاب في حفلة داخل الساحل الشمالي، وتناولوا مشروبات كحولية سويا، ووصلت الفتاة لمرحلة عدم الوعي، وبعدها قام الشاب باغتصابها، ووقتها كان سنها 17 عاما فقط.



واقعة اغتصاب الساحل الشمالي

وانقسم مستخدمو تويتر الذين شاركوا في الهاشتاج، البعض يرى ضرورة فضح الشاب المغتصب لكي ينال عقابه، والبعض الآخر يرى أن الفتاة تتحمل جزء من المسؤولية.

كما أشار الموجز لخبر حركة تنقلات ضباط الشرطة الذي تصدر مؤشرات البحث عبر جوجل، وهو الخبر الذي تم إعلانه اليوم من جانب وزارة الداخلية.

وجاءت التعليقات على حركة التنقلات إيجابية للغاية، خاصة إنها شهدت تصعيدا لمجموعة من الكوادر الشابة، بجانب ضخ دماء جديدة من القيادات الذين سيقودوا مسيرة الأمن والأمان داخل مصر خلال الفترة المقبلة.



حركة تنقلات ضباط الشرطة 2020

Advertisements

وركز الموجز على حالة الفرحة التي سادت عدد من مستخدمي السوشيال ميديا بعد صدور قرار النائب العام بحبس والد الطفلة "مكة" احتياطيا واتهامه بالشروع في قتلها.

قصة الطفلة مكة كانت مسار اهتمام المواطنين في مصر خلال الساعات الماضية، بعد انتشار الفيديو الذي نشرته إيمان مصطفى والدة الطفلة "مكة" تشكو فيه من تصرفات زوجها بسبب غضبه من "خلفة البنات"، ووصل الأمر لقيامه بتهديد زوجته بقتل الطفلة، وإكراه والدتها على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه.

مستخدمو السوشيال ميديا كانوا في حالة غضب شديدة تجاه والد الطفلة مكة، متعجبين من رفضه لخلفة البنات في الوقت الذي نرى فيه الآخرين محرومين من الإنجاب.



النائب العام يأمر بحبس والد الطفلة مكة

كما أبرز الموجز تواجد مسلسل "جمجوم وبم بم" ضمن ترنيدات تويتر، بعد النجاح الكبير للمسلسل، وشارك عدد كبير من متابعي المسلسل في التريند وأعربوا عن انبهارهم بالأداء الممتع للفنان محمد عبد الرحمن ووصفوه بالسهل الممتنع.

كما أشاد العديد بأداء الفنان محمد سلام الذي يشارك في بطولة المسلسل مع محمد عبد الرحمن، وأيضا باقي أفراد العمل الكوميدي الذي يذاع حاليا على إحدى المنصات الإلكترونية.



الفنان محمد عبد الرحمن

واختتم الموجز بخبر تصدر الفنانة ياسمين عبد العزيز الترند على إنستجرام بعد وصلة الهزار بينها وبين زوجها الفنان أحمد العوضي.

ياسمين عبد العزيز بدأت القصة بنشر فيديو على البحر ويظهر في الخلفية زوجها أحمد العوضي الذي لم يكن منتبها، فرد عليها العوضي ببوست يقول فيه "بتغفليني" مصحوبا بقلوب وضحك، فردت عليه باسمين مجددا وقالت "ده العادي".



ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أصدقاء ياسمين والعوضي شاركوا في التريند بوصلة من الهزار، وتمنوا لهم دوام الحب والسعادة في حياتهم الزوجية.