شكرا لقرائتكم خبر عن "Top7".. تابع أبرز القصص الخبرية على مدار اليوم مع إيمان مبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت Top7، أهم القصص الخبرية التى حدثت على مدار اليوم 18 يوليو، من إعداد محمد الحناوى وتقديم إيمان مبارك، وبإمكانك متابعتها على الصفحات الرسمية لليوم السابع على مواقع التواصل الاجتماعي.

تضمنت Top7 مجموعة متنوعة من الأخبار وهى عثور أهالى الشرقية، على شخص يعانى من مرض نفسى، سبق دفنه بعد العثور على جثمانه متوفيا بإحدى المستشفيات منذ 4 أشهر ونصف، ليعود للظهور اليوم " حى يرزق " فى قصة غريبة ستكشف الأيام تفاصيلها وكواليسها

وعلى الصعيد الفنى نشر الفنان محمد رمضان فيديوهات على البلاج من الساحل الشمالى أثناء الرقص والغناء، رغم حكم حبسه فى قضية سب الطيار أشرف أبو اليسر، الموضوع اللى أثار موجة من التساؤلات على السوشيال ميديا حول القبض عليه.

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كما أعلنت الفنانة فيفى عبده، دخولها فى حالة من الحزن والاكتئاب، من خلال صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمى على إنستجرام قائلة " قلت اللى بيحبونى هيزعلوا على زعلى واللى بيكرهونى هيفرحوا فيا.

وفيما يخص ظاهرة التنمر ، يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون للتصدى لظاهرة التنمر بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، وتصل العقوبات فى القانون الجديد لغرامة قدرها 100 ألف جنيه، فى محاولة للقضاء على الظاهرة التى تشكل خطرًا على المجتمع المصرى.

كما تناولت TOP7 خبر مصرع شاب مصرى عمره 17 سنة فى الكويت إثر سقوطه من أعلى بناية فى منطقة المنقف، أثناء ممارسته هوايته المفضلة وهى القفز بين البنايات من سطح إلى آخر، وعند وصول رجال الإسعاف كان الشاب قد فارق الحياة.

ورياضيا وبعد 3 شهور توقف بسبب كورونا ، تناول TOP7 إعلان اتحاد الكرة مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى أول لقاءات عودة الدورى ..وقرر 6 أغسطس لمواجهة الزمالك و المصرى وإقامة مباراة الأهلى و إنبى يوم 7 أغسطس، وسيتم إعلان مواعيد جدول الدورى خلال الأيام المقبلة.

كما أثار زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، الجدل بإعلانه أن مستقبله غير معلوم مع الملكى ، بعد الفوز بالدورى الإسبانى التى حسمها الملكى الخميس قائلا، "لن أتحدث عن الموسم المقبل قبل انتهاء الموسم الجارى."