شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: فى يوم من الأيام سأحكى وأوثق بطولات الأطقم الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتوة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الوزارة بدأت تشجع المواطنين على العودة لقوائم الانتظار وإجراء العمليات الجراحية والكشف بالنسبة للأمراض الأخرى بعيداً عن فيروس كورونا، موضحة أن هناك 4 محافظات سيبدأون التأمين الصحي الشامل قريباً.

وأضافت هالة زايد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن مصر ستكون لديها خطة كبيرة، ونتمني أن يستفيد العالم بالتجربة المصرية، مشيراً إلى أن مصر كانت مستعدة جيداً، ولدينا كفاءات طبية وعلمية.

وأكملت وزيرة الصحة، أن وعي المواطن في سحب الأدوية زاد، حيث أن عيد الفطر شهد نقصا كبيرا ولكن السوق استطاع العودة بقوة، قائلة: "في يوم من الأيام سأحكي وأوثق، ولن أنسى سيد الممرض ورئيس التمريض فى مستشفى النجيلة، وفي يوم من الأيام سنوثق تلك البطولات".

وتابعت وزيرة الصحة: "سيدات بالشهور لم يخرجن من مستشفيات العزل، ويعملن بكل قوة، بطولات الأطقم الطبية يجب فرد صحفات لها، ولن ينسى التاريخ ما فعله أفراد المنظومة الطبية في مصر".