شكرا لقرائتكم خبر عن العلاقة العلمية بين الضحك والحب وأمينة خليل.. "الشاشة" مع تامر إسماعيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في سنة 2008 قرر عالم الانثروبولوجيا غيل غرينغروس، أن يعرف السر الأكبر في إعجاب المرأة بالرجل، هل هو الرومانسية أم المال أم الشياكة أم روح الفكاهة والضحك، أجرى دراسة استمرت عامين على مجموعات من الرجال والنساء، واكتشف في نهايتها إن الفكاهة والضحك هى السر الأكبر والدافع الأول لإعجاب النساء بالرجل.

وسمى هذه الدراسة بسر فن الإغراء وقال فيها إنه من السهل أن تضحك المرأة لتكسب قلبها من أي تحاول بأى طريقة أخرى، ووصف الضحك بإنه مخدر ممكن أن تدمنه المرأة من نفس الرجل في أوقات مختلفة.

وفى يوليو 2020، أي منذ أيام، أعلنت الفنانة أمينة خليل خطبتها، معلقة على صورة الخطوبة "بيضحكنى"، ما أثار الجدل والتساؤلات حول علاقة الضحك، بالحب.

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في حلقة جديدة من برنامج الشاشة قدم تامر إسماعيل صالح، عدد من النظريات العلمية والدراسات عن علاقة الضحك الحب، موضحا أن ما قالته الفنانة أمينة خليل حين أعلنت عن خطوبتها بأن من ارتبطت به "بيضحكها" ليس من باب الفكاهة ولكن العلم والأبحاث تؤكد أن العامل الأول في تعلق المرأة بالرجل هو "الضحك".



تامر إسماعيل في الشاشة

وفى دراسة أخرى أجراها الباحثون في جامعة كانساس بعنوان "الضحك ثم الحب"، قالوا في عنوانها إن الضحك المشترك هو الطريق إلى علاقة أبدية مع المرأة التي تحبها، وقال العالم جيفري هول، الأستاذ المساعد في دراسات الاتصال، إنه كلما زاد عدد مرات ضحك المرأة في المرة كلما كان احتمالات قربها من نفس الشخص أكبر بكثير، وأكدت الدراسة انه لما يتقابل اتنين اغراب فإن الضحك هو العامل الأكبر والمختصر للوصول لقلب المرأة بشكل أكبر حتى من الذكاء، وعرض تامر إسماعيل فى "الشاشة"، مجموعة أخرى من النظريات والدراسات تؤكد نفس المفهوم.