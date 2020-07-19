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وزيرة الصحة: إشغال محافظة القاهرة لأجهزة التنفس قلت من 97% لـ20% خلال أسبوع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتوة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن النظام الصحي المصري قدر على استيعاب الحالات والإصابات جراء فيروس ، موضحة أن فتح 320 مستشفى فى أخر شهر رمضان استطاعت استيعاب الزيادة الجديدة من حالات الإصابة، كما وفرنا 2 مليون جرعة للعلاج المنزلي.

وأضافت هالة زايد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن أصعب فترة مرت على العالم كانت الموجة الأولى من كورونا لأنه لم تكن هناك استعدادت، ولا نستطيع معرفة الموجة الثانية ولن أتكلم عنها وسنعمل على مواجهة الفيروس حتى ظهور الفاكسين.

وأكملت وزيرة الصحة، العالم كله أخذ دروساً والجميع بدأ يفتح مع الحرص الشديد، كما أن الفتح بدون حرص سيجعل هناك تزايد في الإصابات، والشعب المصري لديه حرص شديد، ورأيت ذلك من خلال التقارير التى تعرض عليَّ ليس لها سابقة خبرة ولا أحد يعرف إذا كانت الذورة قد مرت أم لا.

وتابعت وزيرة الصحة، أن حدة الفيروس قلت بشكل كبير، والمصابين في محافظة القاهرة نسبة إشغال أجهزة التنفس قلت من 97% لـ20% خلال أسبوع.

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