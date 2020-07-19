شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الوطنية للانتخابات" يوجه رسالة للناخبين: أنزلوا صوتكم هيوصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، الشكر لجميع سيدات مصر لوقفهم بجانب الدولة المصرية، كما أكد أن العدد المقرر للمرأة بمجلس الشيوخ هو 10% من مقاعد مجلس الشورى، وأن يكون نصيب المرأة فى القائمة المكونة من 15 فردا 3 مقاعد، والقائمة 35 فردا 7 مقاعد.

وأضاف لاشين إبراهيم، فى تصريحات تلفزيونية مع الإعلامى خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" على قناة ON E، أن هناك لجنة فحص بالمحكمة مشكلة من الهيئة، لفحص جميع المستندات من المرشحين، وإذا تم الشك فى أى من المستندات يتم استبعاد المرشح، وفى حالة استبعاد أى مرشح من القائمة يتم استبعاد القائمة بالكامل، موضحا أن الانتخابات في مجلس الشيوخ على مرة واحدة على مستوى الجمهورية نظرا لقلة الأعداد.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وسائل الإعلام توخى الحذر فى الأخبار التى تختص الهيئة، وأن اللجنة هى المسئولة عن الإعلان النتيجة بالكامل، موضحاً أنه بعد ظهور النتيجة يتم الطعن أمام محكمة النقض، وفيما يخص قرارات الهيئة يتم الطعن عليه أمام المحاكم الإدارية بكل محافظة.

Advertisements

ووجه لاشين رسالة للناخبين قائلا:"أنزلوا صوتكم هيوصل، فهناك قاضى على كل لجنة، ومتابعة مستمرة من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى، ووجود نواب عن المرشحين داخل اللجان، بالإضافة لفرز الأصوات داخل اللجان الفرعية بحضور وسائل الإعلام ومندوبى المرشحين.

وكان قد أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، قيام لجان متابعة سير العملية الانتخابية فى المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، بغلق باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ منذ قليل فى تمام الساعة الثانية ظهر اليوم السبت.

وأضاف رئيس الوطنية للانتخابات، بأن لجان فحص الطلبات والبت في صفات المرشحين تقوم بالمراجعة لتأكد من توافر شروط الترشح من واقع المستندات المقدمة، وتبت في مدى صحة انتماء كل مرشح في النظام الفردي إن كان من الأحزاب أو كونه مستقل، كما تفحص اللجنة المستندات المقدمة من كافة الترشح الأصليين والاحتياطيين للقوائم.

وأشار إلى أن الهيئة، ستعلن غدا الأحد، القائمة المبدئية للمرشحين، من خلال قيام لجان المتابعة عقب انتهاء لجان الفحص بتعليق كشفين بطريقة ظاهرة أمام مقر الـ 27 محكمة ابتدائية، أحدهما مستقل بأسماء المرشحين بالنظام الفردي الذي قٌبلت أوراقهم متضمنا الرمز الانتخابي والانتماء الحزبي –إن وجد- أو كونه مستقلا، والثانى بأسماء القوائم التى ينتمى إليها المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم والرمز الانتخابي لكل قائمة، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة وهى الأحد والإثنين والثلاثاء، على أن تبدأ فى ذات الوقت مرحلة الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإدارى.