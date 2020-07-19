شكرا لقرائتكم خبر عن برلين وباريس وروما: ندعو الأطراف الليبية ومؤيديها الأجانب للوقف الفورى للقتال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت برلين وباريس وروما: نؤيد جهود الأمم المتحدة للحصول على توقيع اتفاق وقف إطلاق نار دائم وموثوق به في ليبيا في إطار المفاوضات الجارية في لجنة 5 + 5، وفقا لخبر عاجل لشبكة سكاى نيوز الإخبارية منذ قليل.

وأضافت برلين وباريس وروما: مصممون على ضمان الفعالية الكاملة لعملية إيريني البحرية من أجل منع أي تصعيد على الأرض في ليبيا.

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وتابعت: برلين وباريس وروما: ندعو الأطراف الليبية ومؤيديها الأجانب إلى الوقف الفوري للقتال وإنهاء التصعيد العسكري المستمر في جميع أنحاء البلاد.

واستطردت برلين وباريس وروما: التسوية السياسية للأزمة الليبية يجب أن تكون شاملة كليًا وقائمة على نتائج مؤتمر برلين.