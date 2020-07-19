شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية تستبعد 4 دول من تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، التنسيق مع وزارة الخارجية لاجراء تصويت المصريين فى الخارج فى انتخابات مجلس الشيوخ والمقرر لها يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، وذلك من خلال تجهيز وتوفير الدعم اللوجستى فى البعثات الدبلوماسية المصرية فى الخارج.

ووفقا للقانون، أنه لكل مصرى مقيم خارج مصر الحق بالإدلاء بصوته واختيار المرشحين فى دائرته الانتخابية بالنظامين الفردي والقائمة، حيث من المقرر أن تشكل اللجان المشرفة على الاقتراع والفرز، وإعلان الحصر العددى لنتيجة الاقتراع من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلي يعاونهم أمين أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية، وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الذى يتم أصداره خلال الايام القادمة.

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ومن المقرر عدم إجراء عمليات التصويت للمصريين فى 4 دول خلال انتخابات مجلس الشيوخ، وهى ليبيا، وسوريا، واليمن، والصومال، وذلك نظرا لعدم استقرار الوضع الداخلى لهذه الدول.

الجدير بالذكر أن المستشار لاشين إبراهيم، أعلن عن إجراء تصويت المصريين بالخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

وتجرى جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر القادم، للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.