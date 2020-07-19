شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيات أردوغان فى ليبيا تتحرك من مصراتة إلى تاورغاء قرب سرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى خبر عاجل بأن المليشيات التابعة لأردوغان فى ليبيا الموالية لحكومة الوفاق بدأت التحرك من مصراتة إلى تاورغاء قرب سرت فى مشهد يؤكد استمرار الانتهاكات من حكومة الوفاق.

Advertisements

ويؤكد تحرك المليشيات التابعة للوفاق وأردوغان فى ليبيا، أن حكومة الوفاق المدعومة من تركيا لا ترغب فى حقن دماء الشعب الليبى، وأنها مجرد أداة فى أيد تركيا، لتنفيذ مخططها الخبيث بالسيطرة على النفط الليبيى، وانتهاك القوانين والأعراف الدولية من خلال التدخل فى الشئون الليبية ودعم المليشيات الإرهابية والمتطرفة.

فيما تؤكد قوات الجيش الوطنى الليبيى، على كافة استعدادها لمواجهة أى تقدم عسكرى من قبل مليشيات الوفاق باتجاه سرت.