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مليشيات أردوغان فى ليبيا تتحرك من مصراتة إلى تاورغاء قرب سرت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى خبر عاجل بأن المليشيات التابعة لأردوغان فى ليبيا الموالية لحكومة الوفاق بدأت التحرك من مصراتة إلى تاورغاء قرب سرت فى مشهد يؤكد استمرار الانتهاكات من حكومة الوفاق. 

 

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ويؤكد تحرك المليشيات التابعة للوفاق وأردوغان فى ليبيا، أن حكومة الوفاق المدعومة من تركيا لا ترغب فى حقن دماء الشعب الليبى، وأنها مجرد أداة فى أيد تركيا، لتنفيذ مخططها الخبيث بالسيطرة على النفط الليبيى، وانتهاك القوانين والأعراف الدولية من خلال التدخل فى الشئون الليبية ودعم المليشيات الإرهابية والمتطرفة. 

 

فيما تؤكد قوات الجيش الوطنى الليبيى، على كافة استعدادها لمواجهة أى تقدم عسكرى من قبل مليشيات الوفاق باتجاه سرت. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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