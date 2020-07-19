"تعليم الجيزة" ينشأ رابطا للتحويل إلكترونيا ويحذر من قبول تبرعات أولياء الأمور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، قرار إدارى بمنع التبرع بأى شكل من أولياء الأمور خلال التقدم بأوراق أبنائهم بالمدارس، وذلك استجابة لأولياء الأمور، ونظرا لتكرار بعض الشكاوى من التحويلات ومنعا للتلاعب تحت مسمى التبرعات سواء كانت نظير تقديم ملفات جديدة أو قبول تحويلات سابقة.
وأصدر حجازى أمرا إداريا رقم( 21 ) بتاريخ لمديرى عموم الإدارات التعليمية ينبه مشددا على مديرى المدارس بالجيزة ممنوع منعا باتا قبول أى تبرعات تحت أى مسمى نظير تقديم ملفات أو قبول تحويلات ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائله القانونية.
كما أنشأ حجازى رابط الكترونى للتحويلات على مستوى الجيزة يبدأ من الاثنين 20 يوليو 2020 http://gizaedu.gov.eg/asp/tran/kgstudentAddlist.asp
وذلك فى ظل الحوكمة الإدارية التى اتبعها حجازى بالجيزة للقضاء على بؤر الفساد ومافيا التحويلات وحفاظا على المال العام وأمن المواطنين وحمايتهم ، اتباعا لسياسات الدولة .
كان اعتمد خالد حجازى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، موازنة مديرية التربية والتعليم بالجيزة، والإدارات التعليمية لعام 2020-2021، وذلك تحت إشراف وتعليمات وزارة المالية والدكتور سعيد صديق رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والجودة بالوزارة، والدكتورة هاما منصور مدير عام الإدارة المركزية التخطيط والمشروعات بالوزارة.
وأكد زكريا عباس مدير إدارة الموازنة، أنه سيتم توزيع الموازنة المعتمدة على جميع الإدارات فى اجتماع يحضره كلا من مديرى عموم الإدارات التعليمية ومديرة الشئون المالية والإدارية ومسؤول الموازنة بالإدارات التعليمية الخميس القادم، مشيرا إلى أنه تم إدراج جميع الاعتمادات التعليمية لجميع الإدارات التعليمية لصرف مكافأة الـ200 يوم ومرتب شهر 7.
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