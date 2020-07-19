شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم الجيزة" ينشأ رابطا للتحويل إلكترونيا ويحذر من قبول تبرعات أولياء الأمور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، قرار إدارى بمنع التبرع بأى شكل من أولياء الأمور خلال التقدم بأوراق أبنائهم بالمدارس، وذلك استجابة لأولياء الأمور، ونظرا لتكرار بعض الشكاوى من التحويلات ومنعا للتلاعب تحت مسمى التبرعات سواء كانت نظير تقديم ملفات جديدة أو قبول تحويلات سابقة.

وأصدر حجازى أمرا إداريا رقم( 21 ) بتاريخ لمديرى عموم الإدارات التعليمية ينبه مشددا على مديرى المدارس بالجيزة ممنوع منعا باتا قبول أى تبرعات تحت أى مسمى نظير تقديم ملفات أو قبول تحويلات ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائله القانونية.

كما أنشأ حجازى رابط الكترونى للتحويلات على مستوى الجيزة يبدأ من الاثنين 20 يوليو 2020 http://gizaedu.gov.eg/asp/tran/kgstudentAddlist.asp

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وذلك فى ظل الحوكمة الإدارية التى اتبعها حجازى بالجيزة للقضاء على بؤر الفساد ومافيا التحويلات وحفاظا على المال العام وأمن المواطنين وحمايتهم ، اتباعا لسياسات الدولة .