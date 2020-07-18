شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يهنئ حكمدار المحافظة على ترقيته مديرًا للأمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، السبت، وفدا من قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، توجهوا إلى مقر مديرية الأمن لتهنئة اللواء ناصر حريز، حكمدار المحافظة السابق، بصدور قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتعيينه مديرا لأمن بورسعيد، خلفاً للواء هشام خطاب الذي تولى منصب مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة، وذلك ضمن حركة تنقلات وزارة الداخلية الأخيرة.

وتمنى محافظ بورسعيد لمدير الأمن الجديد التوفيق والنجاح في مهمته لاستمرار مسيرة الأمن والأمان التي تشهدها المحافظة بالتزامن مع المشروعات العملاقة التي تشهدها بورسعيد في شتى المجالات، مشيدا بتضحيات وجهود رجال الشرطة على أرض بورسعيد لتأمين وحماية المنشآت الحيوية والعامة والخاصة، وكذلك تأمين الكيانات والمشروعات الصناعية والاقتصادية واللوجستية والسياحية غير المسبوقة على أرضها.

وجه «الغضبان» الشكر إلى اللواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد السابق على جهوده خلال فترة توليه مهام منصبه، التهنئة بترقيته مساعد وزير الداخلية لأمن منطقة القناة.

وأشاد المحافظ بالجهود التي بذلها اللواء هشام خطاب لتأمين وحماية المنشآت الحيوية والعامة والخاصة، وكذلك تأمين الكيانات والمشروعات الصناعية والاقتصادية واللوجستية والسياحية غير المسبوقة على أرضها.