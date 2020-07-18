شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: أصعب فترة مرت على العالم في جائحة كورونا هي الموجة الأولى (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتور هاله زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن أصعب فترة مرت على العالم في جائحة كورونا هي الموجة الأولى، حيث لم يكن لدى العالم الخبرة الكافية عن الفيروس، وكانت هناك دول غير مستعدة.

وأوضحت وزيرة الصحة، خلال مداخلة لها في برنامج «الحكاية» على فضائية «إم بي سي مصر»، أن هناك انخفاض ملحوظ في الحالات الخطيرة التي تحتاج إلى تنفس صناعي، مشيرةً إلى أن نسبة إشغال أجهزة التنفس قلت من 95% لـ20% فقط بمحافظة القاهرة.

وعن سؤالها عن ذورة الفيروس في مصر، أشارت وزير الصحة إلى أنه ينظر للموضوع بشكل تاريخي، وعلميًا لم نأخذ في الكتب بكليات الطب ما يسمى بالذروة في دارسات الأوبئة، ولكن أصعب فترة مرت على العالم، الإصابات قلت حدتها بالنسبة لما كان عليه في الأول.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن العالم كله أخذ دروساً والجميع بدأ يفتح مع الحرص الشديد، كما أن الفتح بدون حرص سيجعل هناك تزايد في الإصابات، والشعب المصري لديه حرص شديد، ورأيت ذلك من خلال التقارير التي تعرض عليَّ ليس لها سابقة خبرة ولا أحد يعرف إذا كانت الذورة قد مرت أم لا.

وتابعت وزيرة الصحة، أن حدة الفيروس قلت بشكل كبير، والمصابين في محافظة القاهرة نسبة إشغال أجهزة التنفس قلت من 97% لـ20% خلال أسبوع.

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