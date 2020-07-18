شكرا لقرائتكم خبر عن «يعرّفون بصحيح الدين».. سفارة مصر في بوروندي تكرم مبعوثين للأزهر الشريف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

‫قامت السفيرة عبير بسيوني رضوان، سفير مصر لدى بوروندي، بتكريم عدد من مبعوثي الأزهر الشريف، بمناسبة قيامهم بإعداد كتاب «معلم القراءة» مترجماً إلى اللغة السواحيلية، ليتسنى إعادة طباعته وتوزيعه لمساعدة الراغبين في تعلم اللغة العربية من المتحدثين باللغة السواحيلية المنتشرين في العديد من الدول الأفريقية.‬

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‫وأعربت السفيرة المصرية عن تقديرها لمبعوثي الأزهر الشريف لسائر جهودهم في نشر وتدريس اللغة العربية، والتعريف بصحيح الدين، وغير ذلك من الأنشطة في خدمة المجتمع البوروندي.‬

من جانب آخر، أعلنت السفارة عن قيامها بالتنسيق مع عدد من الجهات البوروندية، بالاتفاق على تنظيم أسبوعاً للأفلام المصرية، في إطار استعداداتها للاحتفال بذكرى ثورة ٢٣ يوليو، حيث سيتم عرض نخبة من الأفلام المصرية للجمهور البوروندي مصحوبة بترجمة إلى اللغة الفرنسية.‬

ومن المقرر عرض الأفلام المصرية بمركز شباب كامنجي الشعبي في بوجمبورا يومياً خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٥ يوليو ٢٠٢٠.

كما خصصت شبكة الإذاعة والتليفزيون الوطني البوروندي‬‪ «RTNB» ‬فقرة يومية خلال ذات الفترة لعرض عدد من الأفلام المصرية.