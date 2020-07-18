شكرا لقرائتكم خبر عن «الشهاوي»: «حسم 2020» رسالة تحذير لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن هناك مرتكزات للأمن القومي المصري، والقوات المسلحة المصرية أرسلت رسالة تحذير لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي المصري والليبي والعربي، من خلال المناورة «حسم 2020» التي تعكس القوة والإصرار والردع، مؤكدا أن مصر ليست دولة غازية أو معتدية ودائما ما تفضل الحل السلمي.

أضاف «الشهاوي» خلال مداخلة عبر «سكايب» مع برنامج «90 دقيقة» عبر فضائية «المحور»، مساء السبت: «الدولة المصرية ترسل رسائل للداخل والخارج، تقول للداخل هذه هي قواتكم المسلحة التي تمتاز بالكفاءة والجاهزية القتالية العالية، ونقول للخارج إننا أكبر جيش في المنطقة، وهو جيش كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه جيش رشيد يحمي ولا يهدد، يصون ولا يبدد».

تابع: «القوى الدولية والإقليمية لا تريد حل أو حسم الصراع داخل ليبيا، بل تريد إدارة الصراع من خلال توازن الضعف وليس توازن القوى، فبعدما كانت حكومة الوفاق ضعيفة وأمام الجيش الليبي بضعة أيام وينجح في إحكام قبضته عليها، قام الجيش التركي بدعمها من خلال آلاف المرتزقة».