شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم سعيد: أردوغان يحاول تبرير تدخله في ليبيا لشعبه بالحديث عن المغانم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة «المصري اليوم»، إن تركيا تحاول أن تدافع عن شرعيتها الواهية في ليبيا باتهام الشرعية المصرية التي تحكمها الروابط والعلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والليبي.

وأضاف سعيد في اتصال هاتفي ببرنامج «مساء دي ام سي» المذاع على فضائية «دي ام سي»: «لأول مرة أشوف نظام يحاول إقناع شعبه بأن غزوه إلى العراق وليبيا سيحقق مطامع تركية تساهم في إنعاش الاقتصاد التركي المتدهور حاليًا».

وتابع «أردوغان يحاول تبرير تدخله في ليبيا لشعبه بالحديث عن المغانم التي سيحصل عليها من البترول الليبي والثروات الليبية»، مشيدًا بتحركات وزارة الخارجية الحالية والرد على التصريحات التركية لنقل وجهة النظر المصرية للمجتمع الدولي.