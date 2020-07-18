شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد «مصدري مصر»: بائع التجزئة المستفيد الوحيد من انخفاض أسعار البطاطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود جندية، عضو اتحاد مصدري مصر، إن أزمة كورونا مع تأخر تصدير البطاطس، أدى لوجود فائض كبير من محصول البطاطس، وهذا أدى لانخفاض الأسعار بشكل كبير، مشيرًا إلى أن بائع التجزئة هو المستفيد الوحيد من انخفاض الأسعار.

وتابع "جندية"، خلال حديثة مع الخبير الاقتصادي إبراهيم الشواربي، ببرنامج "حوار واستثمار"، مساء السبت، أن سعر طن البطاطس بـ1500 جنيه، ويباع في الوكالة بـ2 جنيه الكيلو، ومن المنطقي أن يصل الكيلو للزبون بـ3 جنيهات، ولكن للأسف يباع أحيانًا بـ7 جنيهات.

وتابع أن التقاوي التي يقوم باستيرادها أتحاد المصدرين معروفة بانها ذات جودة عالية، ومطلوبة في السوق بصورة كبيرة، خاصة أنها تؤدي إلى انتاجية عالية في محصول البطاطس.

ولفت إلى أن هناك بعض الشركات الجديدة التي ليس لها أي خبرة في استيراد البطاطس، قام باستخراج سجل تجاري، وقام باستيراد تقاوي البطاطس من الخارج بصورة كبيرة، وهذا أدى لزيادة المحصول بشكل كبير، وهذا أحدث فائص كبير من الإنتاج، وبالتالي انخفاض الاسعار.