شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي: كلمة السيسي الشجاعة التاريخية أعادت حسابات تركيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن «تاريخ ليبيا ومصر تاريخ واحد، ولو لم تقف مصر مع ليبيا هذه الوقفة لا يمكن أن نقول عنها مصر».

أضاف المحجوب، خلال مداخلة عبر برنامج «90 دقيقة» عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم السبت، أن انقسام الدولة الليبية لدولتين أمر غير وارد، لافتا إلى أن طرابلس تحكمها عصابة تسيطر على السلطة بالقوة، وهناك إجماع على وحدة ليبيا من كل الليبيين.

تابع أن دخول مصر الأزمة الليبية جعل تركيا تُعيد حساباتها بشكل مختلف تماما عما كانت عليه، موضحا: «نحن نجحنا في صد هجوم على سرت، وعقبه بدأت تركيا تحشد من المرتزقة ووصل الآلاف منهم، إضافة إلى الأسلحة والطيران وما إلى ذلك، طمعا في أن تخرج بشيء من ليبيا بعد أن فشلت في السيطرة على الهلال النفطي واكتشفت أنها لن تحصل على شيء في الغرب، ودخول مصر على الخط والكلمة الشجاعة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي كان مدعاة لإعادة حسابات تركيا مجددا، لأن القدرة المصرية القتالية تعرفها تركيا جيدا».

استكمل: «نحن الآن نواجه تنظيم الإخوان الإرهابي الذي يسيطر على تركيا وقطر ويرغب في العودة إلى مصر ويعتبرها الهدف الاستراتيجي الأكبر لوزنها السياسي والاجتماعي والعسكري في المنطقة، ويعتبرون ليبيا بيت المال الأكبر والخزينة المفتوحة للإخوان».