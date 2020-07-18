شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد نصاري نائبًا لرئيس جامعة جنوب الوادي لشؤون خدمة المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 395 لسنة 2020 بتعيين الدكتور أحمد كمال نصارى مصطفى، نائبا لرئيس جامعة جنوب الوادي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. صرح بذلك الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي. وشغل «نصارى» منصب عميد كلية التربية الرياضية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 86,474

تعافي 27,302

وفيات 4,188

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