شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الوطنية للانتخابات»: توزيع كمامات وقفازات وعدم استخدام الحبر الفسفوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، أن الهيئة في حالة استعداد تام لانتخابات مجلس الشيوخ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على أطرف العملية الانتخابية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة «ON»، أن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة للحفاظ على المرشحين، وأطراف العملية الانتخابية، تتمثل في تعقيم اللجان قبل الاقتراع وبعد الانتهاء من الاقتراع في اليومين الأول والثانى، والإعادة، وفرض ارتداء الكمامة على كل أطراف العملية الانتخابية من الناخب للمرشح للجان، وتوفير الكمامات أمام المجمع الانتخابي، وقفازات خاص به، على أن لا يستخدم الحبر الفسفورى، والاكتفاء بالتوقيع في الكشوف.