شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد تنصيب القس جوهر عزمي راعيًا لكنيسة العبور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في تنصيب القس جوهر عزمي راعيًا للكنيسة الإنجيلية بالعبور، السبت، بحضور قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر وسنودس النيل الإنجيلي، والمهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، والشيخ يوسف السعداوي، مدير إدارة الأوقاف بالعبور، مع الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة الطبية لرئاسة الطائفة الإنجيلية والخاصة بعودة فتح الكنائس.

وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية خطاب حفل التنصيب، وقال في كلمته: «نتوجه بالشكر إلى الله أولًا على اجتماعنا الأول أثناء جائحة كورونا، كما نثمن الدور الذي قامت به الدولة المصرية وعلى رأسها سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة، والدور غير المسبوق في حماية مصر، فقد شعرنا أن لنا وطنًا يحمينا، ونصلي إلى الله من أجل حماية وسلامة بلادنا، كما نبارك ونهنئ القس جوهر عزمي وأسرته وشعب الكنيسة، بتنصيبه راعيًا للكنيسة الإنجيلية بالعبور».

وشارك في برنامج الحفل القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والقس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فتحي الأمين العام لسنودس النيل، والقس سليمان صادق، الراعي الإكرامي للكنيسة الإنجيلية بالفجالة، والقس عاطف مهني عميد كلية اللاهوت الإنجيلية، وصموئيل باقي، نائب رئيس السنودس، والقس باسم بشرى، أمين عام المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والقس عزت شاكر، راعي الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر.