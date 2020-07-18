محافظ البحيرة يتفقد أعمال إنشاء مستشفى إيتاى البارود بتكلفة 20 مليون جنيه (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الأعمال الإنشائية لمبنى مستشفى إيتاى البارود الجديد الجارى تنفيذه على مساحة ألفى متر مربعًا بجوار المستشفى الحالية، والتى تتم بالجهود الذاتية.

رافق المحافظ خلال الدولة الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ والمهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام، ومحمد كشك، رئيس مدينة إيتاى البارود، والدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الزراعة، والدكتور حمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة.

ويتكون المبنى من دور أرضى و6 أدوار علوية بتكلفة 20 مليون جنيه، من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى خلال شهرين، وتضم ٢٦ عيادة خارجية متنوعة وقسم للمعامل وقسم متكامل للأسنان ودور كامل للحروق يضم جميع الوحدات التخصصية ودور آخر للعمليات يضم ٨ غرف عمليات كبرى.

وأشاد «آمنة» بدور المجتمع المدنى والمشاركة المجتمعية فى المساهمة مع الجهاز التنفيذى للدولة فى تطوير القطاع الطبى وتقديم أفضل رعاية طبية للمرضى.

محافظ البحيرة يتفقد أعمال إنشاء مستشفى إيتاى البارود الجديد

محافظ البحيرة يتفقد أعمال إنشاء مستشفى إيتاى البارود الجديد

محافظ البحيرة يتفقد أعمال إنشاء مستشفى إيتاى البارود الجديد

محافظ البحيرة يتفقد أعمال إنشاء مستشفى إيتاى البارود الجديد