شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد: أردوغان يحاول أن يعبث بأمن مصر وطموحاته أكبر من إمكانياته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، إنه بحالة صحية جيدة، وإنه يشعر بأن الوعكة الصحية التي أصابته تقترب من نهايتها.

وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم» تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية «TEN»، اليوم، السبت، أن على المصريين أن يتكاتفوا ويلتفوا حول قيادة الرئيس السيسي دفاعًا عن وحدة مصر وليبيا، ومحاولة العدوان على مقدرات الشعب الليبي، وأن يتكاتفوا ليكونوا جبهة واحدة في وجه العدوان التركي الواضح المُبيت، متوقعًا أن تخيب مخططات أردوغان لكونه يقف عكس التاريخ.

وأضاف: «أردوغان يدافع عن الإخوان ولا يتمنى السلامة والأمن لمصر، ويحاول أن يعبث بأمن مصر القومي، وطموحاته ومشاكله أكبر من إمكانياته، وقصته بأكملها محكوم عليها بالفشل».

وتابع: «العلاقة بين مصر وليبيا تاريخية، ومصر ليس لها مطمع في ليبيا سوى استقرارها وصيانة أمنها، والسيسي كان واضحًا عندما أكد أن أمن ليبيا من أمن مصر».