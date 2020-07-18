شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تنصح بالقراءة الجيدة عن «كورونا» والابتعاد عن الخرافات والشائعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت وزارة الصحة والسكان، إن الكثير من الناس يشعرون بالخوف والرعب تجاه فيروس «كورونا»، نظرا لكونه مرض جديد. واضافت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»: «للتغلب على مشاعر الخوف وحماية أنفسنا وعائلتنا، لابد من القراءة الجيدة حول الفيروس وطرق الوقاية منه، وذلك من خلال معلومات دقيقة وصحيحة عن الفيروس من مصادر موثوق فيها، والابتعاد عن الخرافات والشائعات». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 86,474

تعافي 27,302

وفيات 4,188

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