شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي: السيسي يتابع «الأسمرات» بشكل شخصي لرفع مستوى سكان العشوائيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الخبير الاقتصادي إبراهيم الشواربي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى اجتماعًا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي، بخصوص افتتاح مرحلة جديدة من مشروع الأسمرات، لافتَا إلى أن الرئيس السيسي يتابع المشروع بشكل شخصي، والذي تتمثل فكرته في تطوير العشوائيات، وتوفير مساكن للمواطنين بشكل آدمي.

وتابع «الشواربي»، خلال برنامج «حوار واستثمار»، مساء السبت، أن مشروع الأسمرات يضم حتى الآن 100 ألف وحدة سكنية، ويهدف إلى إيجاد مجتمع جديد يضم الكثير من الوحدات السكنية والمساجد والأندية، والكثير من الخدمات الاخرى، وهذا يأتي في إطار رفع مستوى معيشة المواطنين القاطنين للعشوائيات.

وشدد على ضرورة اهتمام المواطنين بعدم ارتكاب مخالفات بنائية، حتى لا تعود العشوائيات مرة أخرى، مع حرص الرئيس على ظهور مصر بشكل حضاري من خلال تطوير العشوائيات.

ولفت إلى أن مصر تشهد انضباطًا أمنيًا خلال الفترة الحالية، رغم مواجهتها العديد من التحديات في مواجهة الإرهاب، مشيرًا إلى أن الداخلية قامت بجهود كبيرة خلال الفترة الأخيرة، خاصة خلال فترة الحظر.