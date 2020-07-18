شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: مصر تخطت مرحلة ذروة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن مصر تخطت مرحلة ذروة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى انخفاض أعداد الإصابات على مدى متواصل منذ عدة أيام.
وعبرت “العسال” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء السبت، عن أملها في عدم حدوث موجة أخرى من فيروس كورونا في مصر، معقبة: «لا أحد يستطيع أن يعلم ما إذا كانت ستحدث موجة أخرى أم لا، فليست كل البلاد تعرضت لموجة ثانية».
وأوضحت أن أعداد الإصابات في مصر تعد معدلاتها «معقولة» مقارنة بدول العالم، لافتة إلى إغلاق عدد من مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة، فضلًا عن توافر أماكن لاستقبال المصابين بالفيروس المستجد.
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الوضع في مصر
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اصابات
86,474
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تعافي
27,302
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وفيات
4,188
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