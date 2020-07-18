شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة ردا على منتقديها بسبب صورتها مع البابا: لو حضراتكم فاضيين أحنا ورانا شغل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، تدوينه على صفحتها الرسمية ردا على منتقديها بسبب نشر صورتها مع البابا تواضروس مؤخرا ودعمها له. وعلقت وزيرة الهجرة، قائلة: "فى الوقت اللى الدولة بتواجه تحديات على كل جبهة والشعب مؤمن بالله الواحد وبقيادته المخلصة، الاقى بعض النفوس اللى اتضايقت من صورتى مع قداسة البابا تواضروس الثانى".

وتابعت:"أحب أفكرهم بصورتى فى عام 2017 مع بابا الفاتيكان اللى برضه البعض وقتها انزعج من طريقة سلامى له (Reverence) وعايزة أوضح بعض

النقاط:

1. أنا وزيرة مصرية فى حكومة مصرية.

2. اتشرف بطريقة سلامى لرموز الكنيسة.

3. اتشرف بأنى وزيرة بتشتغل فى عهد تحترم فيه القيادة المصرية كل المواطنين المصريين رغم التركة الثقيلة اللى ورثتها.

4. اتشرف بأنى لما باحضر مقابلة مع الرئيس بيعرفنى بأنى الوزيرة المصرية مش بيعرفنى بطريقة طائفية.

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5. اتشرف بأنى لما باكلم فضيلة الأمام الأكبر على التلفون بقوله يا أبويا وهو بيقولى يا بنتى العزيزة.

واختتمت الوزيرة: "لو حضراتكم فاضيين..أحنا مش فاضيين ورانا شغل كتير، ورانا نحمى بلدنا ورموزنا مش بس من تحديات خارجية أنما كمان نحميهم من الفكر والثقافة المتواضعة جدا لدى البعض.. حياتى".

كانت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، نشرت صورة تجمعها بقداسة البابا تواضروس الثانى على صفحتها الرسمية ، وعلقت قائلة:"من أنواع الحروب الجديدة: هدم الرموز الدينية خاصة لما بتبقى الرموز وطنية، محبة ومخلصة لوطنها".