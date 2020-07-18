شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات 486 مجزر لحوم لاستقبال أضاحى العيد × 13 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر لـ"الخليج 365"، عددا من الإجراءات التى اتخذتها الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، حول استعداد 486 مجزر لحوم حكومى وخاص استعداد لعيد الأضحى. -مخاطبة إدارة المجازر بالمديريات وفروعها داخل المحافظات لرفع حالة الاستعداد القصوى لتامين سلامة أنتاج اللحوم بالأسواق. -رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع الاطباء العاملين بالتفتيش على اللحوم وعمل نوبتجيات دورية للأطباء. - غرف عمليات لتلقى اية شكاوى من المواطنين على مدار الساعة -التنبيه بضرورة التنسيق مع مباحث التموين والصحة والجهات المعنية الأخرى لتشديد الرقابة على منافذ عرض وبيع اللحوم، الدواجن ومنتجاتها، الأسماك ومنتجاتها. - إلغاء الراحات والإجازات للسادة أطباء المجازر والعاملين مع تدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات فى فترة ما قبل العيد. -تكثيف الحملات الرقابية على محلات عرض وبيع تداول اللحوم وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات مع اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها . Advertisements -المتابعة الدورية مع الجهات المعنية بالمحافظات لعمل الصيانة اللازمة للصرف الصحى، المياه، الكهرباء لمجازر الحيوانات لتفادى حدوث أية أعطال. -وضع خطة بتكثيف المرور على مجازر الحيوانات متابعة أعمالها على مستوى المحافظات. -تدعيم أطباء من الإدارات المختلفة بالمجازر لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات فى الفترة ما قبل عيد الاضحى. - توفير احتياجات المجازر من ادوات ومواد النظافة للحفاظ على سلامة اللحوم. -توفير وتأمين الأختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات. - التنسيق بين المديرية والجهات الأمنية لتأمين أعمال المجازر وتكثيف التواجد الأمنى. -توفير وتيسير خدمة الذبح بالمجازر الحكومية للأهالى خلال أيام العيد منعاً للذبح خارج المجازر حفاظاً على الصحة العامة وسلامة اللحوم والبيئة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استعدادات 486 مجزر لحوم لاستقبال أضاحى العيد × 13 معلومات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.